شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: ألميريا الإسباني يرصد 6.5 مليون يورو للتعاقد مع مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن نادي ألميريا الإٍسباني الإسباني رصد مبلغ 6.5 مليون يورو من أجل التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن عرض النادي الاسباني يتضمن مبلغ مليون ونصف المليون يورو لاستعارة اللاعب حتي نهاية الموسم الجاري.

وتابع: «يتم ذلك مع وضع بند بأحقية الشراء في نهاية الموسم مقابل 5 ملايين يورو».