شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: اقتراب رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك بسبب تعذر تجهيز مقدم عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الدولى التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، أصبح قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن ذلك يأتي في ظل فشل مسؤولي نادي الزمالك في تجهيز مقدم عقد اللاعب الجديد بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ساسي طلب مليون يورو مقدم تعاقد عند التجديد، وذلك على الرغم من الاتفاق على كافة تفاصيل العقد مع اللاعب من حيث القيمة المالية أو المدة.

وأتم: «ويحق لفرجاني ساسي التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية دون الحصول على موافقة مسؤولي ناديه».