شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن نقل مواجهة الرجاء في البطولة العربية لملعب مراكش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف علاء وحيد، المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي، عن نقل مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي بنصف نهائي البطولة العربية من كازبلانكا إلى مراكش.

وأكد علاء وحيد، في تصريحات اعلامية: «تم إبلاغنا منذ ساعات أنه ليس هناك أي قرار، ولكن تم إبلاغنا بعد ذلك بنقل المباراة منذ قليل».

وتابع: «هناك رحلة تنقلات طويلة والموضوع سيكون صعب للغاية على الإسماعيلي أكثر من الرجاء».