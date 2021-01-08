شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن نقل مواجهة الرجاء في البطولة العربية لملعب مراكش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف علاء وحيد، المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي، عن نقل مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي بنصف نهائي البطولة العربية من كازبلانكا إلى مراكش.
وأكد علاء وحيد، في تصريحات اعلامية: «تم إبلاغنا منذ ساعات أنه ليس هناك أي قرار، ولكن تم إبلاغنا بعد ذلك بنقل المباراة منذ قليل».
وتابع: «هناك رحلة تنقلات طويلة والموضوع سيكون صعب للغاية على الإسماعيلي أكثر من الرجاء».
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