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الإسماعيلي يعلن نقل مواجهة الرجاء في البطولة العربية لملعب مراكش

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف علاء وحيد، المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي، عن نقل مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي بنصف نهائي البطولة العربية من كازبلانكا إلى مراكش.

وأكد علاء وحيد، في تصريحات اعلامية: «تم إبلاغنا منذ ساعات أنه ليس هناك أي قرار، ولكن تم إبلاغنا بعد ذلك بنقل المباراة منذ قليل».

وتابع: «هناك رحلة تنقلات طويلة والموضوع سيكون صعب للغاية على الإسماعيلي أكثر من الرجاء».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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