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إلغاء ودية منتخب اليد مع البرازيل

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عمرو عتريس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية منتخب اليد مع البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021»، إلغاء مباراة مصر والبرازيل الودية، التي كانت مقررة مساء السبت، استعدادًا للنسخة 27 من البطولة.

وأشار الموقع إلى أنه تم إلغاء المباراة، بسبب ظروف طيران منتخب البرازيل، وتأخره عن موعد المباراة المقرر.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين مع اليابان، قبل إلغاء المباراة أمام البرازيل.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إسبانيا وتونس وبولندا، أما منتخب مصر ففي المجموعة السابعة والتي تضم السويد والتشيك وتشيلي.

وتنطلق البطولة يوم 13 يناير، برمية البداية بين مصر وتشيلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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