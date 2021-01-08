شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم،، موعد ومكان مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد العربي على «تويتر»: «نظرًا لظروف الطقس الحالية التي تشهدها مدينة الدار البيضاء في مملكة المغرب، وبعد تفقد مراقب المباراة للملعب الذي سيحتضن لقاء الإياب بينهما، قررت اللجنة المنظمة نقل المواجهة إلى مدينة مراكش، والتي ستقام يوم الإثنين القادم».

وسعى الرجاء لعدم خوض اللقاء على ملعب الدار البيضاء، كي لا يتكرر معه سيناريو تونجيت السنغالي، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعد إقصاء مضيفه الرجاء، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وهي نفس نتيجة الذهاب.