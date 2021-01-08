شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع أحمد عيد عبدالملك بتهمة إثارة الفتنة بين الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الساحل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد خطاب، استدعاء لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبدالملك للتحقيق في بلاغ يتهمه بإثارة الفتنة، عقب نشره صورة لمدينة بورسعيد وبها إسقاط عن الأحداث التي راح ضحيتها عدد من مشجعى النادي الأهلي، وكلفت النيابة الإدارة العامه لمباحث الإنترنت بسرعة إجراء التحريات.

وكان المحامى محمد رشوان تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد لاعب الزمالك السابق، يتهمه فيه بإثارة الفتنة وتكدير السلم العام، عقب نشره صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أخذها من صفحة تابعة للنادي المصري البورسعيدي، وهى عبارة عن صورة تشير إلى أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير الأهلي.