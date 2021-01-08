شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال آسيا تجمع جديد ونظام مختلف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر لـ "الخليج 365" أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ينوي الإعلان عن آلية نسخة دوري أبطال آسيا 2021 القادمة، إذ سيعلن خلال الأيام القادمة عن النظام الجديد الذي ستلعب فيه البطولة في نسخة استثنائية أخرى وذلك بسبب تداعيات تفشي مرض (كوفيد19) وما صاحب ذلك من تعديلات وتغيير مواعيد البطولات في الروزنامة الآسيوية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الاتحاد الآسيوي قد اعتمد البطولة على مرحلتين حيث ستلعب المرحلة الأولى بنظام التجمع وتتضمن مباريات دوري المجموعات الست بالإضافة إلى مباراة دور الـ 16 من مباراة واحدة والتي حدد مبدئياً موعد إقامتها في منتصف أبريل القادم على أن تلعب كامل مباريات المرحلة الأولى في ثلاثة أسابيع فقط وسيفتح باب الترشيح للدول الراغبة في الاستضافة فور الإعلان عن الآلية الجديدة.

وكشف المصدر أن الاتحاد الآسيوي ينوي إجراء بعض التعديلات في بروتوكوله الصحي الخاص بالبطولة والذي وضع فيه احتمالين أحدهما لعب المباريات بدون جماهير والآخر أن تلعب المباريات بحضور جماهيري بنسبة سيحددها ضمن بنود البروتوكول شريطة أن تتعهد الدولة الراغبة بالاستضافة بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية أثناء أيام مبارياتها.

وبحسب المصدر ذاته ستستكمل البطولة في نوفمبر القادم وهي المرحلة الثانية التي تتضمن أدوار (الثمانية - نصف النهائي - النهائي) على أن يتم تحديد آلية خوض منافساتها في وقت لاحق سواء بالتجمع أو بنظام الذهاب والإياب.

وأوضح المصدر أن الاتحاد الآسيوي يفكر بجدية دمج شرق القارة وغربها في المرحلة الثانية بوضع جميع الأندية في قالب القرعة بحيث تلعب الأندية الشرقية مع الغربية بحسب القرعة بدءاً من دور الثمانية كما كان معمولاً به في السابق.

وأبان المصدر أن السعودية تنوي الترشح لاستضافة المرحلة الأولى (مجموعات غرب آسيا) فور الإعلان عن فتح باب الترشيح إذ تجهز ملف طلب الاستضافة لمجموعات الغرب الأربع والذي سيتم احتضان منافسات مجموعتين في الرياض وأخريين في جدة.

يذكر أن أندية (الهلال-النصر-الأهلي) هي الأندية التي حصلت على فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسختها القادمة بعد أن حجزت مقاعدها رسمياً في المشاركة فيما تبقى نادي الوحدة بحاجة إلى خوض ملحق آسيوي يمكنه من المشاركة في البطولة في حال فوزه في مباراته.