شكرا لقرائتكم خبر عن "تيلورز رو" مرشح بارز لسباق ديرنزتاون في مضمار جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «الأب الروحي» لمضمار جبل علي، يفتتح المضمار الأصفر سباقات العام الجديد 2021 بحفله السادس هذا الموسم الذي يحمل اسم «سباق ديرة»، ويتضمن 7 أشواط مثيرة، ويستقطب 86 جواداً، بعضها يزور جبل علي للمرة الأولى، والبعض يتطلع لحصد المزيد من الجوائز، وخصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، بينما تتنافس الخيول المهجنة الأصيلة في باقي الأشواط، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة 466 ألف درهم.

في الشوط الرابع والرئيسي لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، الذي يقام برعاية ديرنزتاون، يبدو «تيلورز رو» بإشراف سالم بن غدير مرشحاً بارزاً، فنتائجه الأخيرة تؤكد جاهزيته في مختلف المضامير، خاصة بعد بدايته القوية في الموسم، لكن المنافسة ستزداد إثارة بوجود «دارك أوف نايت» بإشراف مصبح المهيري الذي يستفيد من عامل الوزن بعد مغادرته فئة المبتدئة قبل أسبوعين، بينما ينطلق «بيتبوكسر» للمرة الأولى محلياً، وقد شارك في سباقات جروب بريطانية من قبل.

أقوى الأشواط

ويعد الشوط الخامس أحد أقوى الأشواط في الحفل، بوجود أسماء بارزة فازت في مشاركتها الأخيرة على هذا المضمار تتنافس لمسافة 1400 متر «تكافؤ» برعاية بنك دبي التجاري، ويشهد هذا الشوط مشاركة ثلاثة خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أبرزها «المرعب» بإشراف علي الرايحي بعد أدائه القوي قبل شهرين، كما يشارك كل من «المشرف» و«إدارات»، لكن مهمتها لن تكون سهلة بوجود منافسين مثل «كاراجينسكي»، و«ماجستيك ثندر»، بإشراف سيمار، كما ينطلق «ميستري لاند» بإشراف هلال العلوي الذي افتتح مسيرته بإحراز لقبين على ذات المضمار والمسافة، ومن المرشحين أيضاً «توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف باشالارد.

سباق الوفاء

وتفتتح الخيول العربية الأصيلة الحفل بسباق تكافؤ لمسافة 1400 متر، وهو سباق يحمل اسم الراحل الدكتور حسين حبيب الرضا، ويقام برعاية إسطبلات شادويل، وتشكل خيول خالد النابودة الخطر الأكبر في السباق بوجود «إيه إف المريب» الذي افتتح موسمه بفوز على ذات المضمار، ورفيقه في الإسطبل «إيه اف مصنف» في زيارته الأولى للأصفر، ويبدو «حوافز» بإشراف المرر داوود جاهزاً لتسجيل لقبه الأول بعد إحرازه الوصافة في مشاركته الوحيدة الشهر الماضي، ويستفيد «إيه إف هرقل» من عامل الوزن.

وتشارك عدة خيول فائزة على ذات المضمار والمسافة في الشوط الثاني الذي يمتد لمسافة 1950 متراً «تكافؤ»، برعاية الشعفار للاستثمار، وتتاح الفرصة للفرس «سعادة» بإشراف أحمد بن حرمش التي أثبتت قدرتها في مختلف المضامير، وبدأت موسمها بطريقة جيدة.

أتشيفر وكابيتال

وخصص شوطان في الحفل للخيول المبتدئة، الأول لمسافة 1600 متر برعاية مركز دبي العقاري، وتشكل فيه خيول نقابة بورسلي خطراً بوجود كل من «أتشيفر»، و«كابيتال سيتي»، و«كايت وينج»، فيما يعود «أرابيان مون» بإشراف هلال العلوي ليجرب حظه مرة ثانية في الأصفر، ويدفع ساتيش سيمار بالمهر «فيرست إمبلم» صاحب المركز الثامن في مشاركته الوحيدة.

أما سادس الأشواط فتنطلق فيه 8 خيول مبتدئة في عمر الثلاث سنوات لمسافة 1200 متر، برعاية المشرق لخدمات الري، وتتجه الأنظار إلى «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف بشالارد، وينافسه «مشاكل» بإشراف سالم بن غدير، ورفيقه في الإسطبل «هاري أب».

مسك الختام

ويختتم الحفل بسباق تكافؤ لمسافة 1200 متر برعاية بنك دبي التجاري، بمشاركة 16 جواداً، البعض منها يملك خبرة في جبل علي مثل «أونورابل جاستيس» بإشراف سالم بن غدير، الفائز على ذات المضمار والمسافة قبل شهر، ورفيقه في الإسطبل «ريتش أند فيمص» المتألق في ميدان، وتبدو حظوظ «فاساري» بإشراف مصبح المهيري قائمة بقوة.