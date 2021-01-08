شكرا لقرائتكم خبر عن منع النصر والاتحاد من القيد الشتوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لن يكون بمقدور النصر واتحاد جدة قيد لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية التي تنطلق الاثنين المقبل، بعد إخفاقهما في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث يوجد على النصر التزامات تبلغ 76 مليون ريال حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي في حين على الاتحاد 52 مليون ريال.

وبجانب النصر والاتحاد، أخفقت أندية الاتفاق والوحدة والباطن، وحسب بيان لجنة الكفاءة المالية ستمنح الأندية المحرومة 3 أيام لطلب إعادة النظر في القرارات قبل نفاذها بشكل نهائي.

وحصل 11 نادياً على الشهادة هي : الأهلي والهلال وضمك وأبها والتعاون والرائد والفيصلي والقادسية والشباب والفتح والعين لوفائها بالالتزامات عن طريق السداد والجدولة.

وبين عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الأندية التي حصلت على الشهادة سيتم متابعة التزاماتها المجدولة وبحال أخفقت بالوفاء أو اخفت معلومات سيتم سحب الشهادة منها.

على صعيد متصل يحاول النصر الاستفادة من بند استبدال اللاعب المصاب في حالة لاعبه الكوري كيم جين الذي تعرض لإصابة ستبعده 6 أشهر، حيث يسعى الأصفر إلى الحصول على استثناء لقيد بديل عنه في الميركاتو القادم.