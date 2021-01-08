بطولة ايطاليا: قطبا ميلانو للعودة الى الانتصارات وايقاف زحف يوفنتوس وروما

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ميلانو: بعد سقوطهما منتصف الاسبوع، يسعى قطبا ميلانو انتر وميلان للعودة الى سكة الانتصارات في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم لايقاف زحف يوفنتوس بطل المواسم التسعة الماضية وروما نحو الصدارة.

أنهي يوفنتوس الاربعاء سلسلة من 27 مباراة لميلان من دون هزيمة في الدوري ملحقًا به الخسارة الاولى هذا الموسم بفوزه عليه 3-1، الا ان الاخير بقي في الصدارة بفارق نقطة عن الغريم والجار انتر الذي خسر مباراته الاولى في "سيري أ" على يد سمبدوريا بعد ثماني مواجهات من دون هزيمة.

ويتطلع فريق المدرب ستيفانو بيولي لتعزيز صدارته عندما يستضيف تورينو صاحب المركز السابع عشر السبت، قبل يوم من رحلة انتر المحفوفة بالمخاطر الى روما الثالث المبتعد بثلاث نقاط فقط عن النيراتسوري.

الا ان معاناة فريقي ميلانو تستمر بسبب الاصابات.

لعنة الاصابات وكوفيد

إذ سيغيب النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن المباراة التاسعة تواليًا لميلان في الدوري بسبب الاصابة، فيما انضم صانع الالعاب التركي المتألق هاكان جالهان اوغلو الى القائمة اثر اصابة في كاحله بعد مشاركته ضد يوفنتوس.

كما يستمر غياب ماتيو غابيا، الجزائري اسماعيل بن ناصر والبلجيكي الكسيس ساليميركز بسبب الاصابة فيما سيحرم كوفيد-19 الكرواتي انتي ريبيتش والبوسني رادي كرونيتش من المباراة الثانية تواليًا.

وقال المدير الرياضي للروسونيري واسطورة النادي باولو مالديني "يجب أن نبقى هادئين رغم الوضع الدقيق الذي نعاني منه جراء الاصابات وكوفيد".

فيما سيأمل المدرب انتونيو كونتي ان يكون هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو بكامل جهوزيته البدنية بعد معاناته من اصابة عضلية سمحت له بالمشاركة آخر نصف ساعة في الخسارة ضد سمبدوريا في مباراة خسر فيها المدافع دانيلو دامبروزيو لاصابة في رباط الركبة.

يسعى روما للافادة من هذه العوامل وتحقيق فوزه الرابع تواليًا في الدوري ما سيساويه في النقاط مع انتر.

يحتل يوفنتوس المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن المتصدر، الا ان مهمته لن تكون سهلة الاحد عندما يستقبل ساسوولو الخامس ومفاجأة بداية الموسم السبت والذي يتخلف عنه بنقطة فقط في المركز الخامس.

إلا ان المدرب اندريا بيرلو يملك الخيارات على دكة البدلاء في ظل غياب البرازيلي اليكس ساندرو والكولومبي خوان كوادرادو بسبب كوفيد، فيما تبدو الشكوك حائمة حول فيديريكو كييزا صاحب الثنائية ضد ميلان قبل ان يخرج مصابًا لآلام في الورك.

وقال بيرلو "فيما يتعلق بالخيارات، أنا محظوظ كوني قادر على تعيين فريق مباراة تلو الاخرى نظرًا لما نحاول تحقيقه وطريقة لعب الخصم".

فيما اعتبر المدافع ليوناردو بونوتشي "أظهرنا ان هذا الفريق لا يزال متعطشًا. نحن الآن نركز بشكل كامل على المباراة المقبلة ضد ساسوولو".

ويحل نابولي السادس على اودينيزي في مسعاه للبقاء قريبًا من المقاعد الاوروبية بعد خسارة مفاجئة في المرحلة السابقة امام الوافد الجديد سبيتسيا شابتها الاخطاء الساذجة. فيما يسافر اتالانتا السابع خلف الفريق الجنوبي بفارق الاهداف الى بينيفينتو في افتتاح المرحلة.

وقال مدرب فريق مدينة برغامو جان بييرو غاسبيريني "بينيفينتو فريق خطير ويسجل الاهداف ولكننا نقارب المباراة بطريقة صحيحة".

وفي أبرز المباريات الاخرى، يحل لاتسيو الثامن على بارما فيما سيأمل الاخير أن يقلب الموازين مع عودة المدرب روبرتو دافيرسا خلفًا لفايبو ليفارني الذي اقيل بعد نتائج سيئة ادت الى تراجع الفريق الى المركز الثامن عشر.

أما فيورنتينا الرابع عشر فيستضيف كالياري وسط شكوك بمشاركة النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بعد التواء في ركبته منصف الاسبوع خلال الهزيمة امام لاتسيو، فيما نفى الفريق تعرضه لتمزق في الرباط.

لاعب تحت المجهر: بورخا مايورال

سجل المهاجم الاسباني بورخا مايورال اول ثنائية له مع روما منتصف الاسبوع ضد كروتوني رافعًا رصيده الى ستة اهداف في جميع المسابقات منذ انتقاله على سبيل الاعارة من ريال مدريد.

مايورال البالغ من العمر 23 عامًا يقدم اوراق اعتماده كبديل للبوسني إدين دزيكو الذي يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين في تاريخ روما.

ولم يستبعد المدرب باولو فونسيكا إمكانية إشراك اللاعبين سويًا على ارض الملعب حتى ولم لن يحصل ذلك في المباريات القليلة المقبلة.

وقال في هذا الصدد "الفريق في شكله الحالي يلعب جيدًا. لا أريد أن أغير ولكن في المستقبل قد يكون ذلك احتمالا".

إحصاءات

25- نقطة بين ميلان المتصدر وتورينو السابع عشر

14 – هدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس متصدر ترتيب الهدافين

9- مباريات غاب عنها ابراهيموفيتش هذا الموسم في "سيري أ"

4- هزائم متتالية لبارما

3- نقاط بين انتر روما