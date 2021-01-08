كل ما تريد معرفته عن مواجهة البنك الأهلى وبيراميدز بالدورى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف البنك الأهلى نظيره بيراميدز فى الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على استاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ترتيب البنك الاهلى وبيراميدز فى جدول الدوري

يحتل البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، في المقابل يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد سبعة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.

يوسف يبحث عن استعادة الانتصارات ورودلفو يفتش عن الفوز الثالث على التوالى

طالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة بعد التعثر أمام ذئاب الجبل في الجولة الماضية فيما يسعى الأرجنتينى رودولفو المدير الفني لبيراميدز لتحقيق الفوز الثالث على التوالي للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاسيما بعد الانتعاشة التي يعيشها الفريق بعد الإطاحة بالاتحاد الليبى والتأهل لدور الستة عشر للكونفدرالية بعد الفوز ذهاباً بهدف دون رد والفوز إياباً بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

التشكيل المتوقع للبنك الاهلى امام بيراميدز

ومن المتوقع أن يخوض البنك الاهلى لقاء بيراميدز بتشكيل مكون من :"محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفي - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد علي - محمد مثناني".

*التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام البنك الاهلى

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز لقاء البنك الاهلى بتشكيل مكون من :" شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".