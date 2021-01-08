شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: رسالة جماهير الإسماعيلى وصلت.. مباراة الرجاء ستكون البداية الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد صبحى قائد الإسماعيلى التحية والتقدير لجماهير فريقه التى كانت تحرص على تحفيز فريقها قبيل ساعات قليلة من السفر إلى القاهرة للمبيت بأحد فنادق مطار القاهرة الدولى استعدادا للتوجه إلى المغرب.

وسيحل الإسماعيلى ضيفًا على نادى الرجاء المغربى مساء الاثنين المقبل على مراكش الكبير فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وقال محمد صبحى، فى تصريحات لـ "الموقع الرسمى للإسماعيلى" إن جماهير الدراويش رسالتهم وصلت إلى جميع أعضاء الفريق الذين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق آمال وطموحات عشاق الدراويش.

وأضاف أن الفريق لديه طموح كبير فى البلوغ للمباراة النهائية لأن الإسماعيلى يستحق ذلك بالعودة إلى المنافسة على الألقاب مجددا وستكون بوابة الرجاء المغربى هى البداية الحقيقية بمشيئة الله.