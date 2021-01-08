شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب أراء الزملكاوية حول احتراف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل قضية رغبة مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الشارع الرياضى بشكل عام، واهتمام الزملكاوية بشكل خاص، لاسيما وإن اللاعب يعد من أبرز المهاجمين في مصر بالوقت الحالي، وأحد أهم الركائز الأساسية للفريق الأبيض، ورحيله سيكون بمثابة "صدمة" للجماهير التي لا تعترف بلغة الاستثمار أو ملايين الدولارات، بل تهتم في المقام الأول بمصلحة فريقها، وأن يستمر دومًا في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات والألقاب.

احتراف مصطفى محمد أصبح أزمة تشغل رأى الشارع الرياضي الزملكاوى، فهناك من يؤيد رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف بعدما تلقى عروضًا جاء أبرزها من نادى سانت إتيان الفرنسي، وهناك من يهاجمه بحجة إن اللاعب "ناكر للجميل" ويرغب في الرحيل عن فريقه في الوقت الذى بحاجة إليه في الوقت الحالى، وتضاربت التصريحات حول هذا الشأن.

فاروق جعفر يتهم مصطفى محمد بالضغط على الزمالك

حيث قام فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بالزمالك، بمهاجمة اللاعب، مؤكدًا أن مصطفى محمد يحاول الضغط على الإدارة بشتى الطرق من أجل الاحتراف الخارجي، ويتغيب عن التدريبات، وبالفعل وصل عرض رسمي خلال اليومين الماضيين من سانت إتيان الفرنسى، واتصل بى أحد وكلاء اللاعبين وقمت بإيصاله باللجنة التنفيذية المختصة بالتعاقدات للتواصل معهم، وبالفعل عقدنا جلسة وقام الجانب الفرنسى بعرض 3.5 مليون دولار من أجل الحصول على الاستغناء الخاص به، إلا أن مجلس إدارة النادى ما زالت تدرس العرض بشكل كامل، مؤكدا أنه لا بد من توفير بديل قوى من أجل الموافقة على رحيل اللاعب.

ووجه ملك النص نصيحة لمصطفى محمد قائلا: "طول ما أنت رجلك في الملعب قيمتك بتزيد، أما لو خرجت وابتعدت مستواك بيقل".

طارق يحيى يطالب مصطفى محمد بالصبر

في الوقت ذاته، طلب طارق يحيى رئيس قطاع ناشئين نادى الزمالك، من مصطفى محمد عدم التمسك بالإحتراف الخارجي في الوقت الحالي، والانتظار لحين خوض منافسات أولمبياد طوكيو 2021، والتي ستكون بمثابة "معرض للنجوم" ومن خلالها سيتلقى عروضًا احترافية كبيرة، تعود بالنفع على اللاعب وعلى الزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأبيض بحاجة لخدمات مصطفى محمد في الوقت الحالي، ومن الصعب التفريط في خدماته.

الغندور ينقل استياء مصطفى محمد من هجوم فاروق جعفر

في المقابل دعم الإعلامى خالد الغندور رغبة مصطفى محمد في الاحتراف، وأكد إن اللاعب يمتلك 3 عروض للاحتراف من أندية ألميريا الأسبانى وجلطة سراى التركى وسانت أتيان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي يتم مناقشتها من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأوضح خالد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك أن عرض ألميريا الإسبانى قريب من الموافقة عليه، حيث عرض الفريق الإسبانى استعارة اللاعب مقابل مليون ونصف المليون يورو خلال 6 شهور، بنية البيع مقابل 5 ملايين يورو، وهذا الأمر يتم مناقشته حاليا داخل مجلس إدارة النادى مع لجنة الكرة، لحسم الأمر خلال الفترة المقبلة، ويوجد أيضا عرض من قبل سانت أتيان الفرنسى مقابل 4.5 مليون دولار، والعرض الآخر من قبل جلطة سراى التركى مقابل 300 ألف دولار لاستعاراة اللاعب لمدة 6 أشهر.

وأشار خالد الغندور أنه تحدث مع اللاعب خلال الساعات الماضية، حيث عبر اللاعب عن حزنه من تصريحات فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق بعدم تواجد اللاعب في التدريبات رغم التزامه الشديد يوميا في التواجد بالتدريبات، وأنه يرغب في منح فرصة له بالاحتراف الخارجي وهو حق مشروع له.

عمرو زكى يدعم مصطفى محمد

كما دعم عمرو زكى نجم هجوم الزمالك السابق، احتراف مصطفى محمد، معربًا عن أمنيته فىى أن يوافق النادى على احتراف اللاعب، مؤكدا أن تعويضه حاليا ليس صعب، لكن النادى بحاجة لأموال هذه الصفقة بسبب الأزمة المالية.

وكتب زكى، عبر حسابه على تويتر: "أتمنى من الزمالك الموافقة على احتراف مصطفى محمد، لأن فى ذلك مصلحة لكلا الطرفين، النادى بحاجة لأموال هذه الصفقة بسبب الأزمة المالية، وأيضا اللاعب سبق وتنازل عن احترافه فى الصيف من أجل بطولة أفريقيا"، مضيفا: "أتمنى أن تنتهى الصفقة بصورة مرضية للطرفين، وتعويض اللاعب حاليا صعب ولكن ليس مستحيلا".

وتابع زكى: "الزمالك لن يستفيد بمقابل بيع مصطفى محمد، حاليا فقط، يمكن أن يستفيد من نسبة إعادة البيع بالإضافة إلى حق الرعاية الذى سيحصل عليه نادى الزمالك من كل انتقال للاعب فى مستقبله الاحترافى، تماما كما يحدث مع صلاح والننى ونادى المقاولون العرب، وكما حدث مع عمر جابر وقت انتقاله إلى بيراميدز".