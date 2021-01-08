شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجلى.. اكتشفه علاء نبيل وتوهج مع النحاس ليدخل حسابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد مجلى من الصفقات التى أبرمها نادى المقاولون العرب وقت تولى علاء نبيل القيادة الفنية لذئاب الجبل قبل رحيله وتولى عماد النحاس تدريب الذئاب، ففى يونيو 2018 أعلن المقاولون التعاقد مع اللاعب محمد مجلي قادما من بني سويف خلال الانتقالات الصيفية، وحصل نادي المقاولون العرب بعد إعطاء علاء نبيل الضوء الأخضر، وما كان سببا رئيسيا لضم مجلي الاستغناء الخاص به من نادي بني سويف.

قصة انتقال مجلى إلى المقاولون العرب جاءت بشكل طريف، حيث كان اللاعب قريباً من الانضمام إلى الأهلى بعد قيام أحد أصدقائه بعرض أسطوانة لملخص لبعض مبارياته مع بنى سويف على لعلاء ميهوب نجم الأهلى السابق، والذى تحدث مع حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلى حينها وكانت المفاوضات ستبدأ فى هذا التوقيت لكن تغير الأمر لخروج النادى الأهلى من البطولة الأفريقية ورحيل حسام البدرى عن القلعة الحمراء.

علاء ميهوب لم يتخلى عن موهبة مجلى وقام بعرض اللاعب على علاء نبيل المدير الفنى للمقاولون آنذاك، ليتحدث مع مجلى وبعدها أنهى مسئولو المقاولون الاتفاق مع نادى بنى سويف على الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب واتمام الصفقة مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع لأى فريق آخر .

ودخل محمد مجلى فى حسابات الزمالك، تحسباً لرحيل فرجانى ساسى، من أجل تدعيم وسط الفريق الأبيض، وخاض نجم المقاولون 64 مباراة بقميص ذئاب الجبل صنع 5 أهداف وسجل هدفين، وتعتبر أفضل فترات مجلى مع عماد النحاس، حيث بزغ نجم صاحب الـ 24 بشكل واضح.