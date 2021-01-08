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سلبية مسحة ثلاثى سلة الأهلى وعودتهم للتدريبات

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القاهرة - سامية سيد - اسفرت المسحة التي خضع لها الثلاثى عمر طارق، و محمد مصطفى ، و عبد الفضيل إبراهيم  لاعبى كرة السلة بالنادى الأهلى عن سلبية العينة، وتأكد سلامتهم من فيروس الذى تعرضوا للإصابة به خلال الأيام الماضية .

ومن المقرر أن يعود اللاعبين لتدريبات الفريق في  إطار الاستعداد للمشاركة في دور الـ 16 من بطولة الكأس ، خاصة وأن الأحمر سيبدأ منافساته من هذا الدور وفقا لقرعة البطولة ، حيث يلتقى مع الفائز من الترام و الشرقية للدخان .      

وتقام غدا مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر حيث يلتقى كل من الزمالك مع الزهور ، و الجياد مع السكة الحديد ، و الطيران مع بنى سويف ، و  الشمس مع هليوبوليس، و التأمين مع طنطا ، بينما الجزيرة يواجه الاتصالات

وكان الثلاثى عمر طارق ، و محمد مصطفى ، و عبد الفضيل إبراهيم أصيبو بفيروس كورونا ، و تغيبو عن نهائي دورى المرتبط الذى توج به الأهلى بالتغلب على الاتحاد السكندرى ، بعد تأكد إيجابية المسحة التي خضعو لها قبل المباراة ، ولكن جاءت المسحة الثانية التي خضعوا لها خلال الساعات الماضية سلبية ، على أن يشاركوا مع الفريق في التدريب ، و الاستعداد لمباراة السوبر امام الاتحاد السكندرى

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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