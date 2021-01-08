شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة ثلاثى سلة الأهلى وعودتهم للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسفرت المسحة التي خضع لها الثلاثى عمر طارق، و محمد مصطفى ، و عبد الفضيل إبراهيم لاعبى كرة السلة بالنادى الأهلى عن سلبية العينة، وتأكد سلامتهم من فيروس كورونا الذى تعرضوا للإصابة به خلال الأيام الماضية .

ومن المقرر أن يعود اللاعبين لتدريبات الفريق في إطار الاستعداد للمشاركة في دور الـ 16 من بطولة الكأس ، خاصة وأن الأحمر سيبدأ منافساته من هذا الدور وفقا لقرعة البطولة ، حيث يلتقى مع الفائز من الترام و الشرقية للدخان .

وتقام غدا مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر حيث يلتقى كل من الزمالك مع الزهور ، و الجياد مع السكة الحديد ، و الطيران مع بنى سويف ، و الشمس مع هليوبوليس، و التأمين مع طنطا ، بينما الجزيرة يواجه الاتصالات

وكان الثلاثى عمر طارق ، و محمد مصطفى ، و عبد الفضيل إبراهيم أصيبو بفيروس كورونا ، و تغيبو عن نهائي دورى المرتبط الذى توج به الأهلى بالتغلب على الاتحاد السكندرى ، بعد تأكد إيجابية المسحة التي خضعو لها قبل المباراة ، ولكن جاءت المسحة الثانية التي خضعوا لها خلال الساعات الماضية سلبية ، على أن يشاركوا مع الفريق في التدريب ، و الاستعداد لمباراة السوبر امام الاتحاد السكندرى