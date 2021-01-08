شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الإسماعيلى تغادر القاهرة متوجهة للمغرب بعد تأخير 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة النادى الإسماعيلى القاهرة، منذ قليل، متوجهة للمغرب وتحديداً مدينة مراكش استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها مساء الاثنين المقبل فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، وأقلعت طائرة الإسماعيلى بعد تأخير دام ثلاث ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية، التى تهدد سلامة المسافرين لدولة المغرب الشقيقة، وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود اضطربات جوية فى المغرب مع توقعات باستمرار هطول الأمطار بشكل غزيز لتشكل سيول مع وجود عواصف رعدية على أغلب الانحاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وكان الفريق قد وصل لمطار القاهرة الدولى قبل موعد السفر بساعات بسبب الظروف المناخية فى البلاد، واكتمل أعضاء بعثة الفريق بانضمام باهر المحمدى المدافع الدولى الذى حرص على الوقوف بجانب زملائه رغم عدم اكتمال جاهزيته ، والتزمت بعثة الدراويش بكافة الاجراءات الطبية من خلال الكمامات واستخدام المطهرات لضمان سلامة الجميع.

فى نفس السياق حرص أبو طالب العيسوى، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مطالبة لاعبيه عقب مباراة مصر المقاصة التى خسرها الدراويش بثلاثية مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز، بنسيان هذا اللقاء وغلق صفحة المسابقة المحلية والتركيز فى مواجهة الرجاء المغربى المصيرية والمقرر لها الاثنين المقبل بإياب الدور النهائى للبطولة العربية.

مدرب الإسماعيلي شدد على اللاعبين بضرورة عدم التأثر بنتيجة هذه المباراة، مؤكداً أنها مجرد مباراة ومسابقة الدورى مازالت فى البداية وبإمكان الفريق التعويض فى المواجهات المقبلة، بينما مباراة الرجاء المغربى شديدة الصعوبة وخسارتها تعنى وداع بطولة يحلم بها عشاق الرداء الاصفر منذ فترة طويلة.



الاسماعيلى (1)



الاسماعيلى (2)



الاسماعيلى (3)