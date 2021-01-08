شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة تقليص عقوبة إيقاف مهاجم بيراميدز لـ4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول تخفيف عقوبة محمود وادى مهاجم بيراميدز لتصبح 4 مباريات فقط بدلا من 8 مباريات، وأوضح مسئولو اللجنة أنه لا صحة لذا الأمر خاصة أن العقوبة جاءت وفقا للائحة اللجنة بعد تعديلها.

وأوضح مسئولو اللجنة أن اللائحة قبل تعديلها كانت تنص على إيقافه 16 مباراة بعد خروجه على النص وسب الحكم المساعد، ولكن تم توقيع العقوبة بعد تعديل اللائحة لتصبح 8 مباريات فقط ، وبالتالى لا نية لتخفيف العقوبة التى جاءت وفقا للائحة.