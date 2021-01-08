شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة تقليص عقوبة إيقاف مهاجم بيراميدز لـ4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشف مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول تخفيف عقوبة محمود وادى مهاجم بيراميدز لتصبح 4 مباريات فقط بدلا من 8 مباريات، وأوضح مسئولو اللجنة أنه لا صحة لذا الأمر خاصة أن العقوبة جاءت وفقا للائحة اللجنة بعد تعديلها.
وأوضح مسئولو اللجنة أن اللائحة قبل تعديلها كانت تنص على إيقافه 16 مباراة بعد خروجه على النص وسب الحكم المساعد، ولكن تم توقيع العقوبة بعد تعديل اللائحة لتصبح 8 مباريات فقط ، وبالتالى لا نية لتخفيف العقوبة التى جاءت وفقا للائحة.
فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن سبب العقوبة القاسية التي أصدرتها لجنة المسابقات بالجبلاية ضد محمود وادي المهاجم الفلسطيني الدولي، لاعب نادي بيراميدز بإيقافه لمدة 8 مباريات وعقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه، جاء بسبب توجيه لفظ خارج وسباب بالأم من اللاعب للحكم المساعد بعد طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وقال المصدر إن الحكم دوّن فى تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف.
وأصدر بيراميدز بيانًا بعد توقيع تلك العقوبة التي وصفها النادي بـ"القاسية للغاية"، وجاء في البيان إنه من الغريب أن الحكم دون في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف، وهو أمر مستغرب تماما من الحكم.
وأضاف بيان بيراميدز: "وبمراجعة الفيديو الخاص بلقطة طرد محمود وادي، فإن الحكم محمود ناجي ذهب لمراجعة لقطة التحام المهاجم مع مدافع الإنتاج الحربي واتخذ قراره بوجود لعبة عنيفة، وقرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب.. والغريب أن محمود وادي حتى قبل أن يشهر محمود ناجي البطاقة ويخرجها من جيبه توجه اللاعب مباشرة خارج الملعب دون أي اعتراض على قرار الحكم احتراما للقرار ولعدم إضاعة الوقت، خاصة أن الفريق كان متأخرا بهدفين مقابل هدف.