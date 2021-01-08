شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد صلاح يفوز بجائرة أفضل لاعب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 8 يناير 2019 أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تتويج محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018، وقام بتسليمه الجائزة النجم جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، وتفوق محمد صلاح فى سباق التتويج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا على السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزي، والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى.

وكان تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" المرة الأولى فى مسيرته عام 2018 بعدما تفوق على ساديو مانى وأوباميانج.

وتصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أغلى اللاعبين العرب والأفارقة في العالم، وفقا للتقرير الصادر حديثاً عن مركز الدراسات الرياضية السويسري cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بقيمة تسويقية بلغت 134 مليون يورو ما يوازي 2 مليار و588 مليون جنيه، فيما تواجد في المرتبة 12 عالمياً، ويعد ثامن أغلى مهاجم في الدوريات الكبرى، وثاني أغلى اللاعبين في الريدز.

وتصدر التقييم الإنجليزي ماركوس راشفورد ليصبح أغلى لاعب في العالم بواقع 165.6 مليون يورو يليه إيرلينج هالاند مهاجم دورتموند الألماني بقيمة 152 مليون، وثالثاً حل ترينت ألكسندر أرنولد بقيمة 151.6 مليون يورو، يليه برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بواقع 151.1 مليون يورو.

وجاء خامساً كيليان مبابي الذي توقفت قيمته عند 149.4 مليون يورو، وسادساً جادون سانشو 148.3 مليون يورو، وجواو فيليكس 141.5 مليون يورو سابعاً، وثامناً ألفونسو ديفيدز 139.2 مليون، وتاسعاً رحيم استرلينج 136.9 مليون يورو، وعاشراً كاي هافرتز بواقع 136 مليون يورو.

وتفوق محمد صلاح بفارق كبير عن ليونيل ميسي الذي اقتحم قائمة أغلى 100 لاعب في العالم بعدما جاء في المرتبة 97 بواقع 54 مليون يورو فقط في واحد من الصدمات التي تلقاها البرغوث الأرجنتيني قبل انتهاء عقده نهائياً.

فيما خرج نهائياً رونالدو من قائمة أغلى 100 لاعب في العالم، ليبتعد الثنائي الأسطوري الدون والبرغوث عن صدارة تقييم أغلى اللاعبين في العالم.