شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجهز أحمد داودا لمباراة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أحمد داودا صانع ألعاب المقاولون العرب تدريبات تأهيلية عقب تعافيه من الإصابة التى أبعدته مؤخراً عن المشاركة مع الفريق منذ مباراة وادى دجلة بالدورى العام، وذلك من أجل تجهيزه للحاق بمباراة المقاولون وسيراميكا فى الدورى العام، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والمؤجلة من عمر المسابقة.

ويمثل داودا إضافة قوية إلى خط هجوم ذئاب الجبل، حيث يعتمد عليه الجهاز الفنى للفريق منذ انضمامه إلى المقاولون فى بداية الموسم الجارى، وكان دوادا قد نجح فى تسجيل أول أهدافه مع المقاولون خل مباراة الفريق مع أرتا سولار فى الدور التمهيدى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى ودعها ذئاب الجبل مؤخراً على يد النجم الساحلى التونسى.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدورى العام، وذلك بعد خوض 4 مباريات، حيث تلقى ذئاب الجبل الهزيمة أمام الزمالك ووادى دجلة والانتاج الحربى، قبل أن يفوز على البنك الأهلى، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.

وكان المقاولون العرب قد ودع الكونفدرالية من دور الـ32 الأول، بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1 فى مباراة العودة بالمنستير، بعد التعادل سلبياً فى القاهرة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة عماد النحاس، باقى فى منصبه، مشيرا إلى أن الفريق ودع البطولة بخطأ تحكيمى واضح.

وقرر نادى المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد الحكم المغربى نور الدين الجعفرى الذى أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية باحتساب ضربة التونسى هيثم الجوينى بادعاء أن الكرة لمست يده وهو ما نفاه النادى واللاعب.