شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا ينافس صلاح محسن على قيادة هجوم الأهلى أمام سيراميكا بجوار شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة سيراميكا فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

ويضم التشكيل المتوقع كلاً من : محمد الشناوي ، أحمد رمضان بيكهام ، ايمن اشرف ، بدر بانون ، على معلول ، حمدي فتحي ، أليو ديانج ، طاهر محمد طاهر ، محمد مجدي قفشة ، محمد شريف ، صلاح محسن (والتر بواليا).

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة ، كالتالي: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.

وبذلك تشهد القائمة انضمام الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد لأول مرة بعدما انضم الأهلى فى يناير الجارى قادماً من الجونة، كما تشهد القائمة عودة محمد الشناوى الذى غاب عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا لإراحته ونفس الأمر لحسين الشحات الذى عاد بعدما غاب عن اللقاء الماضى لإراحته أيضاً.

ويلتقى فريق الأهلى مع نظيره سيراميكا فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر وفقدان نقطتين أمام وادي دجلة في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي، في مشوار المارد الأحمر للدفاع عن لقبه باعتباره حامل لقب الدوري الممتاز في النسخ الخمسة الأخيرة.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سيراميكا، حيث لا يوجد بديل لديه سوى الفوز والخروج بالثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، والتي يتربع على قمتها الجونة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، بينما يتبقى للمارد الأحمر مباراة مؤجلة ضد الزمالك، ستحسم بشكل كبير مصير صدارة الدوري بين القطبين.

واختتم الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا أمس الخميس على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمباراة اليوم، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لترتيب أوراقه واستعادة توازنه المحلي، للابتعاد بصدارة الدوري والهروب عن أقرب منافسيه.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تطبيق بعض الجمل الفنية خلال مراني الفريق الأحمر أمس وأول أمس ، من أجل تطبيقها في مباراة اليوم، لاسيما بعد مشاهدة أكثر من مباراة للمنافس، والتوقف على عناصر القوة والضعف وأسلوب اللعب الذي يتبعه الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.