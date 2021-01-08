رسميا.. أياكس يتعاقد مع الصفقة الأغلى لوست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي توصله لاتفاق مع وست هام يونايتد الإنجليزي لضم الفرنسي الإيفواري سيباستيان هالير مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أياكس في بيان رسمي صباح اليوم الجمعة إنه تعاقد مع هالير بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف حتى يونيو 2025 مقابل 22.5 مليون يورو، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 22.

وأحرز هالير (26 عاما) 10 أهداف في 48 مباراة لعبها مع وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى "المطارق" عام 2019 من نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويعد هالير أغلى صفقة في تاريخ وست هام حيث انتقل إلى النادي في يوليو 2019 في صفقة قُدرت بـ45 مليون جنيه إسترليني، لكنه الآن سيحصل على أقل من نصف ذلك المقابل.

وُلد هالر في 22 يونيو 1994 في ريس أورنجيس بفرنسا، وانتقل اللاعب الدولي الإيفواري لنادي أوتريخت الهولندي قادما من فريق أوكسير الفرنسي بمنتصف موسم 2014/2015.

وبعد عامين ونصف قضاهم في الدوري الهولندي مع أوتريخت، انتقل هالير إلى أينتراخت فرانكفورت قبل أن ينضم لوست هام الذي كان يرتبط معه بعقد حتى منتصف عام 2024.

يُذكر أن صاحب الـ26 عاما سبق له اللعب مع منتخبات فرنسا للشباب، قبل أن يتم استدعائه في نوفمبر الماضي لقائمة كوت ديفوار للمرة الأولى، حيث قرر اللاعب تمثيل منتخب الأفيال.