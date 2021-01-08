تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الأهلى ضيفًا ثقيلًا علي نظيره سيراميكا كليوباترا ن مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب السويس الجديد، من منافسات الجولة السادسة من الدورى المصرى الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، المباراة بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن

أشرف، علي معلولالوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، أكرم توفيقالهجوم: طاهر محمد طاهر، كهربا، محمد شريف

من المقر المقرر أن تبدأ مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

ويسعى الأهلى للفوز في مباراته اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، لتحقيق النقاط الثلاث، وتصدر ترتيب بطولة الدورى المرى الممتاز، حيث يحتل الأحمر وصافة البطولة حتى الآن برصيد 10 نقاط، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 7 نقاط .

تعتبر تلك هي المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلى المصرى نظيره سيراميكا كليوباترا في بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد أن صعد سيراميكا من دورى القسم الثانى، إلى الممتاز الموسم الحالي.