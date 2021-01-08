بث مباشر | شاهد الهلال والباطن في الدوري السعودي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “الهلال والباطن” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 8-1-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال والباطن” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “حماد العنزي”.

وتقام مواجهة الهلال والباطن على ملعب نادي الباطن، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 15:20 بتوقيت السعودية، 14:20 بتوقيت مصر، 12:20 بتوقيت جرينتش.

سقط نادي “الهلال” في فخ التعادل في الجولتين الماضيتين أمام “الاتحاد والشباب” على الترتيب، ورغم ذلك ما زال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين عن ملاحقه “أهلي جدة” الذي تعرض لخسارة مفجعة امام “التعاون” في الجولة الماضية.

وسيسعى الهلال للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة الباطن من أجل الابتعاد بالصدارة بشكل مؤقت قبل مواجهة أهلي جدة لفريق القادسية اليوم في الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش.

ويغيب عن صفوف الهلال اليوم قائده “سلمان الفرج” بسبب معاناته من الإنفلونزا وتغيبه عن مران الفريق أمس، فيما استعاد المدافع “محمد جحفلي” عافيته من جديد ليصبح قرار مشاركته في مباراة اليوم في يد المدرب رازفان لوشيسكو.

في المقابل، ظل فريق “الباطن” للجولة الثالثة على التوالي دون تعادل أو فوز بعدما تعرض للخسار أمام “الاتحاد”، ويشكل عام وصل للهزيمة السادسة له هذا الموسم في الدوري السعودي، فيما تعادل في مباراتين، وفاز في 3 مباريات.

ويتواجد نادي الباطن في المركز 13 برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف عن مناطق الهبوط الذي يتواجد فيها كل من “النصر 11 نقطة، العين 10 نقاط، وضمك 8 نقاط” على الترتيب.

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