شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعين بـ"محمد عفيفى" رئيسا للجنة التأريخ والتوثيق باحتفالية المئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الدكتور محمد عفيفى أستاذ التاريخ المعاصر، رئيسا للجنة التوثيق والتأريخ فى احتفالية مئوية اتحاد الكرة حيث سيقوم باعداد كتيب خاص عن تأسيس اتحاد الكرة المصرى ومواقفه الوطنية ودوره فى تأسيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وانجازاته وكذلك انجازات منتخب مصر.

وعقدت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة مؤخرا ندوة موسعة بحضور عدد من الخبراء والرياضيين والإعلاميين، لمناقشة الاقتراحات الخاصة باحتفالية مئوية اتحاد الكرة المقرر لها شهر ديسمبر 2021، حيث ترغب اللجنة فى الاستماع لجميع الآراء واختيار ما يتناسب منها لتطبيقه حتى تخرج احتفالية المئوية فى أجمل صورة.

واستقرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، على تشكيل لجنة للاحتفال بمئوية الجبلاية فى شهر ديسمبر المقبل، على أن يكون دور اللجنة هو التحضير لمباراة عالمية لمنتخب مصر، إلى جانب حصر تام للأسماء التى أثرت الرياضة المصرية وتحديدا فى المنتخبات ورؤساء الاتحاد السابقين وتكريم أسرهم، ونفس الأمر للمدربين واللاعبين الراحلين وأيضاً الشخصيات الإدارية المهمة ممن عملوا فى مقر الجبلاية وأيضا أبرزالشخصيات الإعلامية التى تواجدت فى مقر الجبلاية.

كما سيكون دور اللجنة المختصة بمئوية اتحاد الكرة التجهيز لمباراة عالمية والأقرب هو مواجهة منتخب العالم، خاصة أن شهر ديسمبر لن يكون به توقف دولى، وبالتالى سيكون من الصعب مواجهة أحد المنتخبات العالمية فى هذا التوقيت مثل البرازيل أو الأرجنتين أو غيرهما لصعوبة تجمع نجوم الفريق للانشغال وقتها بمباريات فرقهم فى الدورى، وبالتالى الأقرب هو مواجهة منتخب يضم أبرز نجوم العالم، ونفس الأمر تشكيل لمنتخب مصر يضم نجوم المنتخب على مدار سنواته وهو ما سيتم التجهيز له خلال الفترة المقبلة.