شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواجهات = 9 ألقاب.. الزمالك تميمة حظ الأهلى فى دورى أبطال فريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشغف وترقب، تنتظر جماهير الكرة الأفريقية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، قرعة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام اليوم الجمعة، حيث يمثل مصر فيها كلا من الأهلي والزمالك، وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد القرعة هذا العام متأخر عن الموعد المعتاد، وذلك نتيجة لتأجيلات الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشهدت الفترة الماضية الكثير من التوقعات حول إمكانية وقوع الأهلى والزمالك في مجموعة واحدة بدورى الأبطال، وهو ما قد يتسبب في أكثر من مواجهة بين الفريقين خاصة في حالة تأهل الثنائى إلى الأدوار النهائية أيضاً.

قطبى الكرة المصرية، التقيا أكثر من مرة في دورى الأبطال منذ إقامة البطولة في عام 1964، حيث لعب الأهلي والزمالك 9 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأهلى في 6 مباريات كان آخرها نهائى النسخة الماضية ليتوج باللقب التاسع في تاريخه، وتعادلا في 3، ولم يحقق الزمالك أي فوز، وسجل الأهلي 17 هدفًا مقابل 9 أهداف لصالح الزمالك.

الطريف في الأمر هو أن الأهلي كلما واجه الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، سار في طريقه حتى النهاية وتمكن من رفع الكأس والتتويج بالبطولة.

بداية مواجهات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا كانت في نصف نهائي البطولة موسم 2004-2005، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بالفوز ذهابًا 2-1، وإيابا 2-0، وتوج باللقب في النهاية.

تواجه الأهلي والزمالك مجدداً في نسخة 2008 في دور الثمانية، أثناء فترة خوض ربع النهائي بنظام المجموعات، ولعب الفريقان في المجموعة الأولى، وحصد الأهلي 4 نقاط، بالفوز في المباراة الأولى 2-1، والتعادل في الثانية بنتيجة 2-2.

وتكررت المواجهة في دور المجموعات ربع النهائى في عام 2012، وتحديدًا لحساب المجموعة الثانية، وجمع الأهلي أيضًا 4 نقاط، بالفوز 1-0 والتعادل 1-1.

والتقى الأهلي والزمالك في دور المجموعات، في نسخة 2013، لحساب المجموعة الأولى، وتعادل الفريقان في المواجهة الأولى بنتيجة 1-1، وفاز الأهلي في الثانية بنتيجة 4-2.