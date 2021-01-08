شكرا لقرائتكم خبر عن "فردة كعب ع الحلم"..تعرف على رسائل جمهور الإسماعيلى للاعبين قبل لقاء الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت مجموعة من جماهير النادى الاسماعيلى على تعليق لافتات على بوابة النادى الاصفر تحمل رسائل لتحفيز اللاعبين على عبور موقعة الرجاء المغربى المصيرية المقرر لها الإثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وتأخر إقلاع طائرة مصر للطيران التى ستقل بعثة الإسماعيلى إلى المغرب ، استعدادا لملاقاة بطلها الرجاء الأثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية ، جاء ذلك ، بسبب سوء الأحوال الجوية التى تهدد سلامة المسافرين لدولة المغرب الشقيقة.

وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود اضطربات جوية فى المغرب مع توقعات باستمرار هطول الأمطار بشكل غزيز لتشكل سيول مع وجود عواصف رعدية على أغلب الانحاء.

يذكر أن ملعب مراكش سيحتضن المباراة المرتقبة فى ظل عدم جاهزية ملعب محمد الخامس بسبب الأمطار الغزيرة.

وانهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة طارق أبوالليل وأحمد صالح اجراءات سفر البعثة لمدينة كازبلانكا المغربية ، تحضيرا لملاقاة بطلها الرجاء فى إياب دور الـ4 للبطولة العربية.

وكان الفريق قد وصل لمطار القاهرة الدولى قبل موعد السفر بساعات بسبب الظروف المناخية في البلاد ، واكتمل أعضاء بعثة الفريق بانضمام باهر المحمدى المدافع الدولى الذى حرص على الوقوف بجانب زملائه رغم عدم اكتمال جاهزيته ، والتزمت بعثة الدراويش بكافة الاجراءات الطبية من خلال الكمامات واستخدام المطهرات لضمان سلامة الجميع.

في نفس السياق ، حرص أبو طالب العيسوى، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، على مطالبة لاعبيه عقب مباراة مصر المقاصة التى خسرها الدراويش بثلاثية مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز، بنسيان هذا اللقاء وغلق صفحة المسابقة المحلية والتركيز فى مواجهة الرجاء المغربى المصيرية والمقرر لها الاثنين المقبل بإياب الدور النهائى للبطولة العربية.

مدرب الإسماعيلي شدد على اللاعبين بضرورة عدم التأثر بنتيجة هذه المباراة، مؤكداً أنها مجرد مباراة ومسابقة الدورى مازالت فى البداية وبإمكان الفريق التعويض فى المواجهات المقبلة، بينما مباراة الرجاء المغربى شديدة الصعوبة وخسارتها تعنى وداع بطولة يحلم بها عشاق الرداء الاصفر منذ فترة طويلة



