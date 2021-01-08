شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول فرجانى ساسى واللحاق بالفريق فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، وصول الدولى التونسى فرجانى ساسى إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، على أن يلحق اللاعب بفريقه الذى سيتوجه إلى السويس بعد خوض المران الجماعى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، أولاً ثم التوجه إلى السويس لمواجهة طلائع الجيش غدًا السبت.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية فى موعدها المعتاد، على ملعب النادي فى ميت عقبة، ثم التوجه إلى السويس استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأخطر ساسى مسئولو الزمالك أنه سيصل القاهرة، اليوم الجمعة، بعدما غادر اللاعب وتوجه إلى مسقط رأسه بتونس، لقضاء فترة إجازة وسط ظروف غامضة، فى ظل وجود مفاوضات معه لتجديد تعاقده مع الزمالك، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجارى، فضلاً عن تضارب تصريحات المسئولون حول سفره بدون الحصول على اذن مسبق، أو إنه حصل على إذن بالسفر وإن الإدارة على علم.

ومن المنتظر أن يلحق ساسي ببعثة فريقه التى ستتوجه إلى السويس، من أجل الانضمام للفريق، لاسيما أنه سيكون من الصعب مشاركة اللاعب بشكل مع الفريق فى مواجهة طلائع الجيش، نظرًا لعدم الجاهزية من الناحية الفنية، إلا أنه سينضم للفريق ويصبح قرار الاستعانة به فى يد الجهاز الفنى للفارس الأبيض.