شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. والتر بواليا أحدث الوجوه فى كتيبة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكونغولى والتر بواليا نجم الأهلى الجديد يتألق دائما خارج الملعب كتألقه داخل المستطيل الأخضر، عند انضمامه للجونة حتى خطف أنظار مسئولى القلعة الحمراء الذين وضعوه فى أولويات ضمه لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، ليكون ضمن قائمة الفريق التى ستشارك فى كأس العالم للأندية بقطر، مع توقعات بأن اللاعب سيمثل إضافة كبيرة للفريق الأحمر فى ظل القدرات التى يتميز بها، من سرعة ومهارة بخلاف شراسته الهجومية.

ويعد بواليا من اللاعبين المؤثرين في فريقه السابق، في ظل اعتماد المدربين عليه فى المباريات، حيث شارك مع فريق السابق فى 30 مباراة منذ انضمامه فى الموسم الماضى من نكانا الزامبى، ونجح في تسجيل 13 هدفا بخلاف مشاركته في 5 مباريات بالموسم الحالي وتسجيل 3 أهداف خلالها.