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قصة صور.. والتر بواليا أحدث الوجوه فى كتيبة الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - الكونغولى والتر بواليا نجم الأهلى الجديد يتألق دائما خارج الملعب كتألقه داخل المستطيل الأخضر، عند انضمامه للجونة حتى خطف أنظار مسئولى القلعة الحمراء الذين وضعوه فى أولويات ضمه لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، ليكون ضمن قائمة الفريق التى ستشارك فى كأس العالم للأندية بقطر، مع توقعات بأن اللاعب سيمثل إضافة كبيرة للفريق الأحمر فى ظل القدرات التى يتميز بها، من سرعة ومهارة بخلاف شراسته الهجومية.

ويعد بواليا من اللاعبين المؤثرين في فريقه السابق، في ظل اعتماد المدربين عليه فى المباريات، حيث شارك مع فريق السابق فى 30 مباراة منذ انضمامه فى الموسم الماضى من نكانا الزامبى، ونجح في تسجيل 13 هدفا بخلاف مشاركته في 5 مباريات بالموسم الحالي وتسجيل 3 أهداف خلالها.

وتم قيد الكونغولي والتر بواليا في قائمة الأحمر بعد رفع اسم الأنجولي جيرالدو من قائمة الفريق ووضعه على قائمة الانتظار، وبذلك أصبح من حق الأهلى إشراك والتر بواليا فى المباراة اليوم أمام سيراميكا فى الدورى.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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