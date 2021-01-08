شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث استعادة الانتصارات المحلية أمام سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره سيراميكا في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر وفقدان نقطتين أمام وادي دجلة في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي، في مشوار المارد الأحمر للدفاع عن لقبه باعتباره حامل لقب الدوري الممتاز في النسخ الخمسة الأخيرة.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سيراميكا، حيث لا يوجد بديل لديه سوى الفوز والخروج بالثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، والتي يتربع على قمتها الجونة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، بينما يتبقى للمارد الأحمر مباراة مؤجلة ضد الزمالك، ستحسم بشكل كبير مصير صدارة الدوري بين القطبين.

واختتم الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا أمس الخميس على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمباراة اليوم، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لترتيب أوراقه واستعادة توازنه المحلي، للابتعاد بصدارة الدوري والهروب عن أقرب منافسيه.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تطبيق بعض الجمل الفنية خلال مراني الفريق الأحمر أمس وأول أمس ، من أجل تطبيقها في مباراة اليوم، لاسيما بعد مشاهدة أكثر من مباراة للمنافس، والتوقف على عناصر القوة والضعف وأسلوب اللعب الذي يتبعه الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة بعض اللاعبين الأساسيين للتشكيل الأساسي سواء بالدفع بكلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر.

في المقابل، يسعى سيراميكا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الليلة والخروج ولو بنقطة أمام بطل النسخة الأخيرة من البطولة، والظهور بشكل مشرف أمام الفرق الكبيرة، وكذلك تعويض الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف ثم التعادل السلبي مع سموحة في الجولتين الأخيرتين، واللاتي تسببت في توقف الانطلاقة القوية للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

ويعكف هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها لاعبيه في المباراتين الأخيرتين خشية من تكرارها في مباراة الأهلي من حيث إهدار الفرص والشراسة الهجومية على مرمى الخصم ومشكلة إنهاء الهجمة بشكل صحيح، بخلاف انتشار اللاعبين وتمركزهم داخل الملعب، وكذلك اللعب على غلق مفاتيح لعب الأهلي، من أجل تحقيق هدفه من المباراة.