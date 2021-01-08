مدير شئون اللاعبين بالطلائع يحتفل بخطوبة ابنته قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش بحفل خطوبة ابنته دنيا على المحاسب عبد الله عادل وسط أجواء أسرية فى غياب لاعبى الطلائع لارتباطهم بمواجهة الزمالك، ويختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بالجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز على ستاد السويس الجديد، وهى المباراة الأولى لعبد الحميد بسيونى عقب توليه المسئولية بعد قبول اعتذار طارق العشرى عن الاستمرار فى منصبه، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة ويتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وعكف عبد الحميد بسيونى والجهاز المعاون على دراسة فريق الزمالك من خلال مباراته الأخيرة مع إنبي للتعرف على طريقة لعب المنافس خارج ملعبه، وكذا مواطن القوة والضعف بصفوفه قبل مباراة الغد.

وأطمئن بسيوني علي هامش مران اليوم علي جميع اللاعبين خاصة المجموعة التي غابت عن لقاء الإتحاد السكندري الأخير لتجهيزهم لمواجهة الزمالك القادمة أمثال أحمد علاء وعلي الفيل، وقد شارك هؤلاء اللاعبين بقوة في التدريبات وهو ما بث الطمأنينة لدي الجهاز الفني ووضع برنامجاً تأهيليا مكثفا لتجهيزهم جميعاً وبشكل جيد .

وقرر نادى طلائع الجيش تعيين ياسر علي وأحمد عبد العزيز مدربان وسيد السويركي مدرب حراس مرمى وسيد عبد القادر مخطط أحمال ضمن الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة عبد الحميد بسيوني.

وسبق وقرر نادى طلائع الجيش قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن الاستمرار فى منصبه، كما قرر عودة عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدورى بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان طارق العشري، قد رحل عن حرس الحدود، واستعان به طلائع الجيش بدلا من عبدالحميد بسيوني الذي رحل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتحديد في نوفمبر الماضي ، وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.



مدير شئون اللاعبين بالطلائع يحتفل بخطوبة ابنته



مدير شئون اللاعبين بالطلائع يحتفل بخطوبة ابنته



مدير شئون اللاعبين بالطلائع يحتفل بخطوبة ابنته



مدير شئون اللاعبين بالطلائع يحتفل بخطوبة ابنته



مدير شئون اللاعبين بالطلائع يحتفل بخطوبة ابنته



مدير شئون اللاعبين بالطلائع يحتفل بخطوبة ابنته