بالموعد والقناة الناقلة.. صلاح يواجه المجهول في مهمة ليفربول للثأر من "الفضيحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يواجه محمد صلاح جناح ليفربول المجهول في مواجهة ليفربول وأستون فيلا المقرر أن تقام على ملعب "فيلا بارك" في العاشرة إلا الربع مساء الجمعة بتوقيت القاهرة في دور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وباتت المواجهة مؤجلة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي ضرب فريق أستون فيلا وجهازه الفني وهو ما أدي إلى إغلاق الأخير لمقر تدريباته.

ونشر نادي أستون فيلا بياناً رسمياً أكد فيه أنه يعمل مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حتى تقام المباراة في موعدها مساء الجمعة دون أي تأجيلات.

لكن النادي أشار إلى أن هناك قراراً نهائياً سيصدر الجمعة قبل المباراة، عند الكشف عن نتائج مسحات فيروس كورونا التي أجراها اللاعبين.

وتعد هذه أول مباراة تجمع الفريق بعض الهزيمة المذلة بنتيجة 2-7 التي تلقها ليفربول على يد أستون فيلا في الرابع من أكتوبر الماضي على نفس الملعب في الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي.

وضب فيروس كورونا المستجد الدوري الإنجليزي حيث بات فيلا النادي الرابع الذي يعاني من إصابات باجملة بين صفوفه خلال شهرين فقط,

وتسبب تفشي فيروس كورونا في انجلترا إلي تأجيل إقامة 3 مباريات في الدوري الإنجليزي وباتت المسابقات مهددة بالاستكمال بعد تسجيل 40 حالة إيجابية بالفيروس خلال الأسبوع الماضي فقط.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة - في حالة إقامتها - عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق رؤوف خليف.