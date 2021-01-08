الامارات | تعرف إلى ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز رغم الخسارة الأخيرة التي تعرض لها أمام ساوثهامتون، في الجولة 17 من البطولة بهدف دون مقابل، ولكنه أصبح مهدد بفقدانها بقوة إذا نجح مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي في الفوز بالمباريات المؤجلة لهما، وهو ما يضع المدرب الألماني كلوب، في مأزق فقدان الصدارة بسبب تلقي حامل اللقب خسارتين حتى الأن في بطولة الدوري.

وكان ليفربول قد تعرض لأكثر من مأزق هذا الموسم يتعلق بكثرة إصابات لاعبيه وغيابهم لفترات طويلة، ولعل أهمها أفضل مدافع العالم العام الماضي، الهولندي فان ديك، الغائب عن الفريق من بداية الموسم للإصابة، ويملك حامل اللقب 33 نقطة في صدارة الدوري ويأتي اليونايتد في المركز الثاني وبنفس الرصيد ولكنه خاض 16 مباراة فقط عكس ليفربول، كما قد يعود السيتي الذي يملك 29 نقطة إلى الصدارة إذا نجح في الفوز بمباراتيه المؤجلتين.

كما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة ليواصل الفريق انطلاقته الناجحة من الموسم الماضي، ثم يأتي فريق توتنهام في المركز الرابع ويملك 29 نقطة من 16 مباراة، ويشتعل جدول ترتيب الدوري الأقوى في العالم هذا الموسم نظراً لإقتراب الفرق في النقاط والنتائج إضافة إلى الطفرة الفنية في عدد من الفرق مثل توتنهام وليستر سيتي وساوثهامتون الذي يحتل المركز السادس ويبعد عن المتصدر فريق ليفربول بفارق 4 نقاط فقط.

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