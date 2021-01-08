شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب فيلا بارك، وتكسب المباراة أهمية نظرا لآن آخر لقاء بين الفريقين انتهى بفوز ساحق لأستون فيلا على ليفربول بينتجة 7 أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي، لذلك يسعى ليفربول للثأر لهذه الهزيمة الكبيرة في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

المباراة ستقام الساعة 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بي إن سبورت التالية:

1- beIN Sport HD 1

2- beIN Sport HD 11