عمر ربيع ياسين: فرجاني ساسي خارج الزمالك بسبب مليون يورو

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لاعب الزمالك التونسي فرجاني ساسي أصبح خارج الفريق لعدم قدرة نادي الزمالك علي توفير المقابل المادي للاعب والذي يبلغ مليون يورو قيمة مقدمة عقده الجديد.

وأضاف "ياسين" خلال تقديمه برنامج "نامبر وان"، المذاع عبر فضائية "النهار رياضة" أن عقد فرجاني ساسي ينتهي مع الزمالك في صيف 2021 المقبل بعد عدم قدرة الزمالك على تدبير المقابل المادي، مشيرا إلى أن اللاعب يمكنه الرحيل عن الفريق دون أي شروط جزائية.

وأوضح "ياسين" أن لاعب الزمالك اشترط على النادي أن يكون قيمة العقد 2 مليون يورو، وأن يكون 50% من قيمة العقد مقدما, لاستمراره مع الزمالك خلال الموسم الجديد.