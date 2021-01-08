شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عبد الظاهر السقا يسجل هدف "مدروس" في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدي المباريات التاريخية بين مصر والجزائر بتصفيات كأس العالم 2002 ، تمكن المدافع الدولي السابق عبد الظاهر السقا فى أحراز الهدف الثالث في نهاية الشوط الأول من المباراة، حيث كام الهدف من ركلة حرة، حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 5-2 .

وحكي عبد الظاهر السقا عن الهدف قائلا : شاهدني الجوهري في احد التدريبات وانا اسدد من خارج منطقة الجزاء، ولاحظ اني اجيد تسديد الركلات الحرة، وفوجئت به يطلب بقاء الحضري ونادر السيد حراس المرمي وقام بتدريبي علي تسديد الكرة بهذة الطريقة وهي رفع الكرة قليلا فوق الأرض والتسديد مباشرة.

وأضاف السقا، علي مدار شهر كامل اتدرب قبل وبعد التدريب الرئيسى للمنتخب علي الركلات الحرة بهذة الطريقة حتي وصلت دقة التسديد 8 من 10 ، واستطرد السقا قائلا : الكابتن الجوهري طلب من ميدو وحسام حسن الحصول علي ركلات حرة علي حدود منطقة الجزاء لتنفيذها بالطريقة التي تدربت عليها، مضيفا : فور حصول المنتخب علي ركلة حرة في نهاية المباراة سمعت زملائي علي الدكة يقولون "هدف يا سقا" ، وبالفعل تم وضع الكرة وفقا للتدريب فكان هدفا غاليا صنع الفارق في المباراة بعدما كان المنتخبين متعادلين 2/2.