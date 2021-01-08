شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البنك الأهلى يتحدى بيراميدز على ستاد كلية الشرطة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف البنك الأهلى نظيره بيراميدز في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف في المقابل يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد سبعة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.

وطالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة بعد التعثر أمام ذئاب الجبل في الجولة الماضية فيما يسعى الأرجنتينى رودولفو المدير الفني لبيراميدز لتحقيق الفوز الثالث على التوالي للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاسيما بعد الانتعاشة التي يعيشها الفريق بعد الإطاحة بالاتحاد الليبى والتأهل لدور الستة عشر للكونفدرالية بعد الفوز ذهاباً بهدف دون رد والفوز إياباً بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام بيراميدز مكون من :"محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفي - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد علي - محمد مثناني".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام البنك الاهلى مكون من :" شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".