شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وادى دجلة "المنتشى" يستدرج إنبى على ستاد السلام بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج وادى دجلة نظيره إنبى في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الأهلى في السلام ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى منتشياً بعد نجاحه في خطف نقطة من النادى الاهلى حامل اللقب بالتعادل السلبى معه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق البترولى من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل إنبى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق عقب خطف نقطة التعادل من أنياب الأهلى بغية حصد الانتصار الثانى للفريق هذا الموسم ، فيما يسعى حلمى طولان المدير الفني لانبى لإستعادة النتائج الجيدة بعد الخسارة من الزمالك مشدداً على لاعبيه ضرورة إستغلال أنصاف الفرص للتسجيل وهز شباك المنافس الذى يجيد لعبة كرة على الأرض .

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام انبى مكون من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام وادى دجلة مكون من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".