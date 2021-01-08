شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا السبت ضمن مباريات الجولة الـ 6 للدوري، حيث يخوض الزمالك مرانه اليوم علي ملعب النادي ، ويختار البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق 22 لاعبا للدخول في المعسكر المغلق ، واستبعد البرتغالي باتشيكو، لاعبه التونسي فرجاني ساسي من حساباته في مباراة الغد بسبب تأخره في العودة من مسقط رأسه تونس عقب قضاءه إجازة قصيرة.

من ناحية أخرى عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين ، وطلب باتشيكو من اللاعبين خلال الجلسة ضروة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية واستمرار سلسلة الانتصارات لإعتلاء الصدارة.

كما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق على هامش التدريبات ، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو إلى رفع الحالة البدنية للفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز.