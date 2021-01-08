بث مباشر | شاهد نتيجة قرعة مجموعات دوري ابطال افريقيا 2021/2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لنتيجة قرعة مجموعات بطولة دوري ابطال افريقيا 2021/2020 والكونفدرالية، المقرر انطلاقها بعد ظهر اليوم الجمعة 8 يناير 2021 في مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة.

تنطلق قرعة دور مجموعات دوري ابطال افريقيا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينيتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية.

تنقل القرعة في بث مباشر عبر قناة بين سبورت القطرية الاخبارية، المجانية عبر القمر الصناعي نايل سات، مصحوبة بستوديو تحليلي للتعليق على نتائج القرعة.

وستنقل القرعة كذلك على البث المباشر لقناة أون تايم سبورتس المصرية في النايل سات، جنبًا إلى جنب القناة المغربية الرياضية التي أعلنت حصولها على حق إذاعة مراسم سحب القرعة المنتظرة.

وتأهلت كالعادة عدد كبير من الأندية العربية إلى دور المجموعات كما في المواسم الماضية، وفي مقدمتهم الرباعي “الاهلي والزمالك والترجي والوداد” الذين سيطروا على الأدوار النهائية في الفترة من 2016 حتى 2020.

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قرعة مجموعات دوري ابطال افريقيا

???????? دور الـ16

???????? مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف (القاهرة- 6 اكتوبر)

⏱ تنطلق الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش

???? ♻️ قم بتحديث هذه الصفحة اثناء سير عملية سحب القرعة للتعرف على أهم المستجدات والمعلومات الخاصة بكل مجموعة

???? ???? ترشحت أندية الاهلي والزمالك من مصر ، والترجي من تونس، ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد من الجزائر، والهلال والمريخ من السودان، والوداد البيضاوي من المغرب.

????✅ والتالي تصنيف الأندية:

???? التصنيف الأول: الوداد، الترجي، الأهلي، مازيمبي.

???? التصنيف الثاني: الزمالك، صن داونز، حوريا كوناكري، فيتا كلوب.

???? التصنيف الثالث: الهلال، بترو أتليتكو، سيمبا التنزاني، مولودية الجزائر.

4️⃣ التصنيف الرابع: المريخ، كايزر تشيفز، تونجيث السنغالي، بلوزداد

???? ???? تأهل الهلال السودانى جاء بسبب تفوقه على اشانتي كوتوكو في مباراة الذهاب، بينما لم تقم مباراة الاياب بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف النادي الغاني.

✅ ???? اعلن الاتحاد الافريقي مواعيد مباريات دور المجموعات قبل ثلاثة ايام من سحب القرعة ، اي اثناء مباريات اياب الدور الاقصائي الثاني.

????‍???? وحدد الكاف مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال كالآتي:

???? الجولة الأولى – 12/13 فبراير 2021

???? الجولة الثانية – 23 فبراير 2021

???? الجولة الثالثة – 5/6 مارس 2021

???? الجولة الرابعة – 16 مارس 2021

???? الجولة الخامسة – 2/3 أبريل 2021

???? الجولة السادسة – 9/10 أبريل 2021

????‍???? فيما ستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية كالآتي:

???? الذهاب – 14 فبراير 2021

???? الإياب – 21 فبراير 2021

تفاصيل اكثر بعد قليل…