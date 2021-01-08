شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة تفصل صلاح محسن مهاجم الأهلي عن سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب فريق سموحة من اتمام التعاقد مع صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي الحالي، خاصة بعد طلب فرج عامر، رئيس نادي سموحة عودة مهاجم الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كان فرج عامر أبدى رغبتة خلال تصريحاته الإعلامية، بعودة صلاح محسن لصفوف الفريق السكندري خلال فترة الشتاء لتدعيم خط الهجوم بناء على طلب من أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة.

وفقا لمصدر داخل سموحة، أبدى صلاح محسن، موافقته من العودة لصفوف الفريق السكندري خلال فترة الشتاء، ويتبقى خطوة واحدة لاتمام التعاقد، وهي الاتفاق بين الناديين على الجوانب المالية.