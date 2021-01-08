شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف عن أفضل مبارياته خلال الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختار النادي الأهلي، لقاء الزمالك أمام المارد الأحمر، في نهائي القرن، أفضل لقاء للشياطين الحمر، خلال الموسم الكروي المنصرم، خاصة بعد تتويج الأهلي بلقب الأميرة التاسعة بعد محاولات استمرت 7 سنوات.

ووفقا لموقع النادي الأهلي، مباراة نهائي القرن الأفضل للفريق الأهلي، «أمسية لا تنسى، وليلة خالدة ستظل ذكراها في عقول وقلوب عشاق الكرة المصرية والأفريقية، ليس لسنوات بل لعقود طويلة، مباراة فريقنا أمام الزمالك بنهائي أفريقيا هي أفضل مباراة لفريقنا بالموسم»