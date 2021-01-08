شكرا لقرائتكم خبر عن «أفشة» يخلد كرة «القاضية ممكن».. موسيماني ولاعبي الأهلي يوقعون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل محمد مجدي «أفشة»، بهدفه الفوز والتتويج لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، وذلك بعدما قام بالحصول على توقيع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على كرة المباراة، بمشاركة عدد من لاعبي الفريق الأحمر.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تعليقا مكتوب عليها، «لاعبنا محمد مجدي أفشه يحصل على توقيع زملائه والجهاز الفني على كرة القاضيه ممكن للاحتفاظ بها.

القاضية ممكن

القاضية ممكن