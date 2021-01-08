شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أرسنال وكريستال بالاس السابق يقترب من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل يايا سانوجو مهاجم تولوز الفرنسي دائرة ترشيحات نادي الزمالك بعد اقتناع لجنة الكرة بإمكانيات اللاعب كمهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال يناير الجاري تحسبًا لرحيل مصطفي محمد.



وقام وكيل لاعبين مصري وأحد وكلاء اللاعبين المغاربة بعرض اللاعب على الزمالك لضمه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ناديه الفرنسي.

سانوجو مهاجم منتخب غينيا ويحمل الجنسية الفرنسية وسبق ولعب لمنتخب فرنسا الأوليمبي، ويمتاز بصغر سنه 27 عاما، وطوله 186 سم، وسبق لعب في لوكسير والأرسنال وكريستال بالاس وأياكس الهولندي.