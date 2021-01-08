شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 على صعيد المجموعات الأربعة وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ،القناة مع مصر للبترول وبتروجت مع الشرقية للدخان والأهلى مع هليوليدو.

فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من هليوبوليس مع بنى سويف والزمالك مع إسكندرية للبترول و سبورتنج مع الزهور ، بينما يلتقى الطيران مع المنيا و الشمس مع الداخلية و طلائع الجيش مع الفيوم ضمن المجموعة الثالثة، كما يواجه الإتحاد السكندرى نظيره أكتوبر وطنطا مع الترسانة وسموحة مع دلفى فى المجموعة الرابعة.

واشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد، إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد، من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى أو الكأس.

كما شددت نشرة تعليمات جائحة كورونا على ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، انطلاق الموسم الجديد، يوم 18 ديسمبر، بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل، قبل شهر رمضان.