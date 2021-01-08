شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم.. الأهلي في التصنيف الأول والزمالك ثانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب الجماهير الإفريقية، وعلى رأسها الأهلي، والزمالك، قرعة مجموعات دوري الأبطال، المقرر سحبها ظهر اليوم الجمعة بالقاهرة. كانت 8 فرق عربية مقاعدها، في دور مجموعات دوري الأبطال، من إجمالي 16 فريقا، حيث تأهل الأهلي والزمالك من مصر، ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد من الجزائر، والمريخ والهلال من السودان، بجانب الترجي التونسي والوداد المغربي.

ويأتي تصنيف الفرق المشاركة في البطولة، المستوى الأول: الأهلي (مصر)- الوداد (المغرب)- الترجي (تونس)- مازيمبي (الكونغو الديمقراطية). المستوى الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب إفريقيا)- حوريا (غينيا)- فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية).

المستوى الثالث: الهلال (السودان)- سيمبا (تنزانيا)- بترو أتلتيكو (أنجولا)- مولودية الجزائر (الجزائر). المستوى الرابع: المريخ (السودان)- تونجيت (السنغال)- شباب بلوزداد (الجزائر)- كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا).