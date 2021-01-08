شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي أفضل لاعب في الأهلي خلال موسم الثلاثية: قائد كتيبة النسور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب داخل المارد الأحمر خلال الموسم المنصرم الذي توج فيه الشياطين الحمر بالثلاثية، الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر.

واختار الأهلي الشناوي بطلا لموسم 2019-2020، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: موسم أكثر من رائع لقائد كتيبة نسور الأهلي، أبطال الثلاثية التاريخية، وصاحب القفاز الذهبي 24 كلين شيت في العام المنقضي، حارسنا محمد الشناوي يفوز بجائزة نسر الموسم.

محمد الشناوي حارس الأهلي