شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوضح حقيقة حضور محمد صلاح حفل افتتاح مونديال كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم توجيه الدعوة للنجم العالمي، محمد صلاح، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة على أرض مصر.

ويستعد منتخب مصر لبطولة العالم في نسختها السابعة والعشرين للرجال لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

أضاف وزير الرياضة خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، يتم التواصل حاليا مع النجم العالمي محمد صلاح، ومن المحتمل أن تؤثر على حضوره حفل افتتاح المونديال ظروفه الاحترافية.