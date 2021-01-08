شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة مواجهة سيراميكا كليوباترا.. والشناوي يعود للتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها اليوم الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.