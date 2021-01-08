شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح حقيقة انتقال مصطفى محمد لصفوف ألميريا الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء، والانتقال لصفوف فريق ألميريا الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة بعد رغبة اللاعب المصري الملحة في خوض تجربة الاحتراف خلال هذه المرحلة.

قناة الزمالك، أكدت أن النادي الإسباني يرغب في الحصول على خدمات مصطفى محمد على سبيل الإعارة بقيمة وصلت 1،5 مليون يورو، ويحق له الشراء عقب نهاية الموسم الجاري، بقيمة مالية 5 ملايين يورو.