شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بالأيدي واستدعاء الأقارب.. «خناقة شوارع» بين أسرتين في نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد نادي الزمالك مشاجرة بين أسرتين من الأعضاء داخل النادي وسط مسمع ومرأي من الأعضاء.

وقعت اشتباكات بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين الأسرتين ورغم تدخل أمن النادي وبعض الأعضاء، إلا ان المشاجرة تطورت بين الأسرتين بعدما استدعت كل أسرة أقاربها.

وفقا لمصدر داخل الإدارة التنفيذية، فإن اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير النادي برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، قررت إحالة جميع أفراد الأسرتين أعضاء النادي للتحقيق وشطب عضوية أي فرد سيثبت إدانته في الواقعة.